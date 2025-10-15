Поставки индийских товаров в США обрушились

В сентябре поставки индийских товаров в США упали на 20 процентов. Об обрушении импорта сообщает Reuters.

За месяц импорт индийской продукции уменьшился с 6,87 до 5,43 миллиарда долларов. Сократились поставки готовой одежды, ювелирных изделий, инженерной продукции. Такие показатели фиксируют после повышения тарифов США для поставок из Индии.

После того как Вашингтон довел пошлины на поставляемые Нью-Дели товары до 50 процентов, объем индийского экспорта в США упал в августе на 16,3 процента месяц к месяцу.

В августе президент США Дональд Трамп объяснял необходимость пошлин против страны — участницы БРИКС тем, что Индия покупает российскую нефть и не пускает при этом на свой рынок американские товары. В Белом доме называют условием торговой сделки отказ Индии от российских углеводородов.