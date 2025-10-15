Курс доллара на российском межбанковском рынке упал ниже 77 рублей впервые с 12 мая 2023 года, пишет ТАСС со ссылкой на данные торгов.

По данным агентства, курс доллара снижался на 3,19% — до 76,963 рублей. В это же время курс евро на российском межбанковском рынке опускался на 0,76%, до 91,575 рубля.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер заметил, что нынешнее укрепление рубля продлится недолго.

По его мнению, временное ослабление доллара связано с высокими фискально-монетарными рисками.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил ранее, что наблюдающееся укрепление рубля обусловлено жесткой денежно-кредитной политикой Центробанка.