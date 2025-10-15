МВФ спрогнозировал лидерство России в G20 по одному показателю

По итогам 2025 года уровень государственного долга России окажется минимальным среди всех стран «Большой двадцатки» (G20). Об этом сообщает Международного валютного фонда (МВФ).

К концу декабря, согласно ожиданиям экспертов, размер российского госдолга составит 23,1 процента от национального валового продукта. Для сравнения: среднее значение в G20 прогнозируется на уровне в 78,7 процента ВВП. Таким образом, объем долговых обязательств РФ в 2025 году окажется более чем втрое ниже среднего показателя «Группы двадцати».

Для государств с развитой экономикой среднее значение госдолга в этом году составит 120,8 процента ВВП. Эта планка почти в четыре раза выше российского показателя. Самый высокий государственный долг прогнозируется у Японии. Соотношение долговых обязательств азиатской страны к ВВП к концу года достигнет 229,6 процента. Следом идут США (125 процентов ВВП), Франция (116,5 процента), Китай (96,3 процента) и Бразилия (91,4 процента).

Несмотря на относительно низкий размер госдолга России, траты на обслуживание ее долговых обязательств с 2020 по 2024 год выросли втрое. Подобная динамика вкупе с растущими военными затратами создает дополнительную финансовую нагрузку на федеральный бюджет, констатировали ранее в Счетной палате. Наращивание госдолга в обозримом будущем может создать серьезные проблемы не только для России, но и для других развивающихся стран. Только за последние 15 лет, по данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, суммарные объемы заимствований этих государств увеличились в 3,7 раза, тогда как у развитых стран динамика оказалась более чем вдвое ниже.