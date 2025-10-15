Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2026 год

Аналитики, опрошенные Банком России, пересмотрели свои прогнозы по ключевым макроэкономическим показателям. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты опроса Центробанка.

По данным аналитиков, средняя ключевая ставка в 2025 году ожидается на уровне 19,2% против ранее прогнозируемых 19%.

Также повышены ожидания по ставке на 2026 год — до 13,7% с 13,2%. Прогноз на 2027 год, напротив, снижен до 10% с 10,3%, а на 2028 год — увеличен до 9% с 8,5%.

Аналитики считают, что в 2025 году рост ВВП составит 1%, а не 1,2%, как предполагалось ранее. Также были снижены ожидания по экономическому росту на 2026 год до 1,2%, на 2027-й до 1,8%, на 2028-й — до 1,9%.

Инфляционные ожидания, напротив, выросли. Прогноз по инфляции на 2025 год поднят до 6,6% с 6,4%, на 2026 год — до 5,1% с 4,7%. В 2027 году показатель снижен до 4,1%, а на 2028 год прогноз остался на уровне 4%.

Эксперты прогнозируют, что среднегодовой курс доллара к рублю в 2025 году составит 85 рублей (ранее — 85,5), в 2026 году — 94,6, в 2027-м — 100, а в 2028-м — 103,7 рубля за доллар.

ЦБ на заседании 24 октября с большой долей вероятности сохранит ключевую ставку на уровне 17% или снизит ее до 15-16,5%. Такой прогноз «Газете.Ru» дали экономисты и финансовые аналитики. По их словам, решение ЦБ не окажет влияния на курс рубля, а следующее заседание по ключевой ставке — последнее в этом году — снова будет интригующим.