В Японии отреагировали на призыв США отказаться от российских ресурсов

Япония рассмотрит ответ на призыв США отказаться от российских энергоносителей.

© Lenta.ru

Реакцию Токио привело агентство Kyodo со ссылкой на источники в японской делегации.

«В сотрудничестве со странами G7 Япония рассмотрит, что можно сделать», — рассказал собеседник агентства.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон ожидает от Японии прекращения закупок российской нефти.

В свою очередь, китайские СМИ писали о том, что Япония стала главной угрозой для США в военном и экономическом плане. высказывалось мнение, что Токио удалось незаметно обогнать по этому критерию Россию и Китай.