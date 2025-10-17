Импортное пиво обогнало российское по темпам роста цен

В июле 2025 года литр российского пива подорожал на 20 процентов, а импортного — на 35 процентов. О том, что зарубежные напитки обогнали по темпам роста цен отечественные, со ссылкой на данные оператора маркировки «Честный знак» сообщает газета «Ведомости».

Средняя стоимость российского пенного поднялась до 157 рублей, в то время как импортного — до 330 рублей. В среднем цены на напиток увеличились на 21,7 процента — до 165 рублей.

По данным организации, до конца 2024 года российское пиво дорожало соразмерно уровню инфляции (в пределах 7–9 процентов). После изменения ставки акциза с января 2025 года рост цен ускорился, и этот фактор стал главной причиной увеличения стоимости напитка. На цены импортного пива также повлияли пошлины на импорт из недружественных стран, которые с начала года выросли в 10 раз — с 0,1 до 1 евро за литр. Как заявил независимый эксперт по алкогольному рынку Алексей Небольсин, во многом удержало рост цен в этой категории укрепление рубля по отношению к доллару и евро.

В 2026 году цены продолжат расти на фоне роста акцизов и подорожания упаковки, транспортных расходов и иных расходов. Кроме того, акциз на пиво крепостью до 8,6 процента с 1 января 2026 г. может увеличиться с 30 до 33 рублей за литр, на крепкое пиво — с 56 до 62 рублей за литр.

По данным Росалкогольтабакконтроля (РАТК), за девять месяцев 2025 года в России произвели 688,1 миллиона декалитров (дал) пива и пивных напитков, или на 0,6 процента меньше, чем за январь-сентябрь 2024 года. В то же время в первом полугодии соответствующий показатель увеличился на 3,7 процента, до 455 миллионов дал. Однако в сентябре выпуск просел почти на 14 процентов, до 64,7 миллиона дал.