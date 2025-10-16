Судан захотел увеличить добычу нефти при поддержке России
Министр энергетики Судана Мутасим Ибрагим на РЭН сообщил о планах восстановить промышленность после войны и увеличить добычу нефти при участии российских инвестиций.
По его словам, Судан обсуждает с Россией расширение сотрудничества в энергетической и нефтегазовой сферах, передает ТАСС.
Ибрагим заявил на Российском энергетическом неделе, что страна восстанавливает промышленность после войны и хочет увеличить добычу нефти при поддержке и инвестициях со стороны России.
«Мы по-прежнему добываем нефть, но не в таких объемах, как ожидали, и мы планируем увеличить объемы при поддержке и при инвестициях таких друзей, как Россия», – сказал он.
Ибрагим также отметил, что Судан рассчитывает на технологическую помощь России в гидроэнергетике и рассматривает возможность сотрудничества с РФ в области мирного атома. Сейчас страна полностью обеспечивает себя электроэнергией за счет гидроэлектростанций, а нефтедобыча покрывает примерно 60% внутренних потребностей.
Министр подчеркнул, что, по мнению руководства Судана, международные санкции не должны мешать поставкам энергоресурсов из России. Власти Судана надеются получить от России поддержку в поставках оборудования и обучении специалистов для энергетической отрасли.
