Объем плохих долгов в российских банках вырос

Объем портфеля плохих долгов в российских банках превысил 2,3 триллиона рублей. Об этом со ссылкой на данные Скоринг бюро сообщает РБК.

К началу октября 2025 года общий портфель плохих долгов банков резко вырос. С начала года он прибавил 489,7 миллиарда против 302,4 млрд рублей за аналогичный период 2024-го.

За сентябрь 2025-го объем кредитов с просрочкой более 90 дней (NPL90+) увеличился на 68,4 миллиарда рублей (плюс три процента). Сильнее всего такие займы увеличились в ипотечном сегменте — 10,5 процента и в сегменте кредитных карт — 3,1 процента. Объем кредитов физлицам снизился на 9,1 процента в месячном выражении, а количество заключенных договоров — на 7 процентов.

Как отметила руководитель направления аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова, рост просрочки требует от кредитных организаций снижения риск-аппетитов, так как им приходится тратить больше ресурсов на покрытие резервов, и это снижает их конечную прибыль. Председатель правления ОТП банка Илья Чижевский добавил, что среди населения особого спроса на кредиты также нет.

Директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова предупредила, что прибыль российских банков будет снижаться из-за необходимости формировать резервы под растущий объем плохих кредитов. Пока что прибыль финансовых организаций сопоставима с результатами прошлого года, но к декабрю надо готовиться к ее снижению. Тем не менее, подчеркнула представитель ЦБ, ситуация носит управляемый характер, ничего критичного не происходит.