Польша официально требует от Германии прекратить расследование подрыва «Северных потоков», который вверг в рецессию немецкую экономику. Как сообщает РИА Новости, бесхребетная политика Берлина ставит страну на грань «осознанного самоубийства».

По данным Financial Times, Варшава не только потребовала прекратить расследование теракта, но и отказалась передавать немецким следователям украинца, подозреваемого в организации взрыва на трубопроводе. Польша также призывают Италию не выдавать второго подозреваемого, задержанного местными правоохранителями. В ответ на невнятные заявления Берлина поляки лишь торжествующе улыбаются.

В свое время украинцев оттягивали от союза с Россией историями об успехе новых членов ЕС. В качестве примера им приводили «польское экономическое чудо», хотя на практике экономика страны разбухла исключительно за счет бесконечных финансовых вливаний. Лишь по официальным данным Варшава получила за время пребывания в Евросоюзе не менее 250 млрд евро. Вместе с тем жителям Украины забыли признаться, что ЕС не хватит денег на прокорм сразу двух стран.

Германия долгое время была главным донором европейской кубышки, а Польша — основным получателем. Немцы не церемонились и при всякой возможности напоминали полякам, кто их кормит. В 2025 году ситуация развернулась, и Варшава решила взять реванш.

Подрыв «Северных потоков» не только выбил основу из-под немецкой экономики. В тот период у власти в США был Джо Байден, который оказывал полякам всемерную помощь в их борьбе с российским энергетическим присутствием в Европе. Польша стала ввозить все больше американского сжиженного газа и стала его трейдером впервые в истории.

Точкой входа стал порту Свиноуйсьце, мощности которого подтянули до 6,2 млрд кубометров газа. Это сравнительно немного, однако Германия была готова покупать любой доступный газ. Варшава же официально объявила курс на создание газового хаба на своей территории, чья важность после уничтожения ГИС «Суджа» и прекращения транзита через Украину будет лишь возрастать.

Из текущей ситуации Польша выжимает максимум — накапливает у себя доступные объемы газа и попутно создают все больший дефицит в Германии. Одновременно с этим Варшава не выдает Берлину украинских террористов-подрывников, что не позволяет немцам обвинить Киев в посягательстве на государственные интересы страны, ведь в таком случае можно заявить о форс-мажоре и заняться починкой «Потоков».

На середину октября подземные хранилища Германии и Нидерландов, обеспечивающих поставки в интересах немецких потребителей, заполнены всего на 76%, что худший показатель за последние шесть лет. Для сравнения, год назад она составляла 98,3%. На это уже отреагировали биржи — оптовая цена мегаватт-часа для немецких потребителей поднялась до 156 евро, что самый высокий показатель в этом году.