Британские санкции не помеха: Россия продолжит поставлять СПГ в Китай

Российский сжиженный природный газ (СПГ) продолжит поступать в Китай, несмотря на санкции, введенные Британией, сообщает Bloomberg. Агентство подчеркивает, что Москва и Пекин предвидели возможные меры Запада против СПГ-терминала Бэйхай.

В среду, 15 октября, Британия ввела санкции в отношении восьми танкеров и СПГ-терминала Бэйхай на юге Китая, ссылаясь на импорт топлива с российского объекта, находящегося под санкциями. Однако, по данным отслеживания судов, собранным Bloomberg, как минимум одна партия СПГ сейчас находится в пути к терминалу, а другое судно ожидает в море.

Китай назначил терминал Бэйхай единственной точкой ввоза грузов с проекта «Арктик СПГ 2» - российского проекта, находящегося под санкциями США и Британии. Другие китайские импортеры с тех пор прекратили использование терминала. Сосредоточив весь импорт на одном объекте, который не создает помех другим компаниям, Пекин эффективно защитил свой более широкий газовый сектор от возможных последствий, подчеркивает Bloomberg.

«Руководство Пекина предвосхитило любые целенаправленные западные санкции. Только более согласованный и единый подход США и ЕС, включая вторичные санкции, вероятно, смог бы убедить Китай пересмотреть свою позицию по российскому СПГ», - заявил вашингтонский аналитик Мальте Хамперт.

Согласно данным отслеживания судов, Бэйхай принимает поставки с завода «Арктик СПГ 2» только с конца августа. За этот период прибыло девять судов.

Усилия Британии по ограничению поставок российской нефти в Китай также сталкиваются с трудностями, подчеркивает Bloomberg. По мнению аналитиков, нефтехимический завод Shandong Yulong, против которого британское правительство также ввело ограничения, продолжит закупать и перерабатывать российскую нефть.

«Пекин не признает односторонние меры, введенные Великобританией», - заявила аналитик по сырой нефти Муюй Сюй.

В Лондоне сообщали, что в рамках новых санкций Британия откажется от импорта нефтепродуктов, которые были получены из российской нефти в третьих странах.