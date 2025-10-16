В России оценили новое требование Трампа к Китаю

Президент США Дональд Трамп не сможет заставить Китай отказаться от закупок российской нефти. Соответствующее требование он выдвигает Пекину для того, чтобы заставить китайские власти подписать невыгодные для них торговые сделки с Вашингтоном. Об этом в разговоре с Рамблером заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков.

Ранее Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы заверил его в том, что перестанет покупать российскую нефть. Как подчеркнул глава американской администрации, теперь он намерен добиться того же от Китая.

Трамп не сможет добиться от Китая отказа от российских энергоносителей, – уж слишком большое у нас сотрудничество. Сейчас Россия является крупнейшим поставщиком нефти и трубопроводного газа в Китай. Кроме того, мы наращиваем объемы поставок СПГ. Поэтому в данный момент Пекину просто физически будет сложно найти какую-то альтернативу российским поставкам. Игорь Юшков Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ

Китаю есть, чем ответить на оказываемое на него давление со стороны Вашингтона, подчеркнул эксперт.

«Мы видим, что Пекин уже ограничивает поставки редкоземельных металлов в США. А это очень болезненно для американцев. Кроме того, нужно отметить, что у Китая и США большой товарооборот, что Китай держит множество американских долговых бумаг. То есть у него есть инструменты для давления на США. А вот у Индии таких инструментов гораздо меньше. Так что в этом плане Китай защищен», - отметил специалист.

В случае отказа Китая или Индии от закупок российских энергоносителей не будет никаких гарантий, что США обнулят для них импортные пошлины или дадут им какие-либо преференции в вопросах торговли, подчеркнул специалист.

«В Пекине и Нью-Дели это прекрасно понимают», - заявил Юшков.

Выдвинутое Индии и Китаю требование Трампа по отказу от нефти из России является невыполнимым, добавил эксперт.

«Подобное требование выдвигается для того, чтобы усадить представителей этих стран за стол переговоров и начать с ними торговаться. То есть российская нефть является лишь предлогом для того, чтобы заставить Китай и Индию подписать невыгодные для них торговые сделки с Соединенными Штатами. Вот чего они добиваются», - сказал аналитик.

Посольство КНР ранее ответило на заявления Трампа о закупках Китаем российской нефти.