Потери Европы из-за отказа от российского газа превысили €1,3 трлн

Европейские страны потеряли более €1,3 трлн евро из-за отказа от российского газа. Такие данные привел глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на пленарном заседании Российской энергетической недели, передает РИА Новости.

По словам Дмитриева, переход на альтернативные источники энергоресурсов оказался крайне затратным для европейской экономики.

«Потери Европы от того, что она отходит от российского газа, по нашим оценкам, составляют выше €1,3 триллиона», — сказал глава РФПИ.

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели, отметил, что отказ Европейского союза от российского газа и подрыв газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» ускорили переориентацию российского газового экспорта на другие рынки.

При этом в странах, которые приняли такое решение, наблюдается снижение промышленного оборота и рост цен в государствах, добавил он.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН) является одной из основных международных площадок для обсуждения тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. В мероприятии традиционно принимают участие руководители крупнейших компаний энергетической отрасли. Форум объединяет ученых, экспертов и журналистов из 80 стран.