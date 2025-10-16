Лидер АдГ назвала состояние экономики ФРГ "предвестником краха"

Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель обвинила канцлера ФРГ Фридриха Мерца (ХДС) в провале экономической политики страны и заявила, что нынешнее состояние экономики Германии является "предвестником краха".

"Этой осенью Германия переживает полный экономический спад. Промышленное производство в августе упало еще на 4,3%, а в автомобильном секторе - почти на 20%. Это не рецессия, это предвестники краха", - заявила Вайдель, выступая в Бундестаге.

При этом она добавила, что безработица растет, десятки тысяч рабочих мест в промышленности сокращаются и волна банкротств стремительно набирает обороты.

"Экспорт рушится. Инвестиционный капитал утекает, даже если вы [Мерц] просто утверждаете обратное. Статистика Бундесбанка доказывает, что вы ошибаетесь", - утверждала Вайдель.

Она обвинила Мерца в том, что "вместо того, чтобы резко сократить бессмысленные государственные расходы", он "наращиваете долги, как будто завтра никогда не наступит".

Вайдель подчеркнула, что министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль планирует освободить от долгового тормоза (правило, которое запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает) процентные платежи по обслуживанию долга.

"Взяв на себя новые долги, чтобы погасить старые, вы уже одной ногой стоите на грани государственного банкротства. В этой ситуации недопустимо продолжать вести себя как самый щедрый казначей в мире", - заключила Вайдель.

В последние годы Германия переживает затяжной экономический кризис. Изначально он был вызван пандемией COVID-19, затем усилился после прекращения поставок российского газа. Ранее члены экспертного совета правительства ФРГ по экономическому развитию скорректировали в сторону снижения прогноз роста экономики страны на 2025 год. Германии третий год подряд может грозить рецессия.