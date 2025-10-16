Путин: энергокомпании не должны перекладывать затраты на потребителей

Затраты, которые несут энергокомпании при реализации мероприятий по устранению существующего энергодефицита, не должны включаться в тариф и тем самым перекладываться на потребителей. Об этом заявил на пленарном заседании Российской энергетической недели президент России Владимир Путин.

"У нас отмечаются локальные дефициты электроэнергии, прежде всего в районах, где строятся крупные индустриальные, транспортные, логистические проекты. Нужно покрывать этот дефицит за счет развития электросетей, обновления парка генерирующего оборудования, ввода в строй новых электростанций. При этом, подчеркну, затраты энергетических компаний не должны механически перекладываться в тариф, на плечи потребителей. Необходимы более гибкие решения, включая нормативные инновации, управление спросом на электроэнергию, механизмы поддержки инвестиций в ТЭК, и, конечно, жду от правительства России предложений на этот счет, которые мы обсудим на отдельном совещании в ближайшее время", - сказал он.