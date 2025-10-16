Россия и Китай «умыли» Запад: плохая новость для США

Россия и Китай «умыли» США с Европой, проведя по Северному морскому пути (СМП) первый контейнерный транзит. Как сообщает «Царьград», американские контрмеры не способны затронуть Севморпуть, из-за чего Вашингтону приходится срочно искать выход из ситуации.

Судно с грузовыми контейнерами с общим весом почти в 25 тысяч тонн следовало из китайского порта Нинбо в британский Феликстоу и прибыло в путь назначения вдвое быстрее обычного, за 20 дней. 1 октября оно вошло в акваторию СМП и 13 октября пришло в порт назначения.

Информационно-навигационное сопровождение рейса обеспечило предприятие «Главсевморпуть» (входит в «Росатом»). В госкорпорации заявляли, что утвердили с китайскими партнерами план мероприятий по дальнейшему развитию перевозок. 14 октября ее глава Алексей Лихачев отмечал, что РФ и КНР в 2025 году установят новый рекорд по объемам контейнерных перевозок по СМП, а именно более 400 тысяч тонн.

Для США это плохая новость. Вашингтон может в любой момент заблокировать движение китайского торгового флота в Малаккском проливе, Суэцком и Панамском каналах, однако до СМП ему не дотянуться — на ходу лишь один ледокол. По этой причине Штаты закупают у Финляндии 11 ледоколов: четыре построят финны у себя, остальные — под наблюдением американских экспертов в США. Неизвестно, выполнят ли они контрактные обязательства.

Вместе с тем не исключено, что американский лидер Дональд Трамп пойдет на другую меру — будет использовать пошлины, санкции и торговые войны, особенно в отношении зависимых стран. И если Китай и Россия к ним не относятся, то Великобритания — отчасти да. Белый дом способен испортить жизнь британцам, а уж тем более другим странам Европы, запрещая им пользоваться более выгодным для себя способом логистики.