Путин заявил о переориентации российского газового экспорта на новые рынки

Отказ Европейского союза от российского газа и подрыв газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» ускорили переориентацию российского газового экспорта на другие рынки. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели, передает ТАСС.

Глава государства признал, что эти события первоначально привели к сокращению экспорта, но затем показатели начали восстанавливаться.

«Казалось бы, отказ некоторых европейских стран от российского газа, подрыв известных «Северных потоков» отрезали нас от традиционных рынков сбыта, нанесли удар по важному сектору нашего ТЭК. И надо признать, что, действительно, наш газовый экспорт поначалу сократился, но затем вновь начал расти», — указал Путин.

Президент подчеркнул, что демарш ЕС ускорил перенаправление поставок в пользу «более перспективных и ответственных покупателей».

Путин также отметил объективные изменения на мировом газовом рынке. По его словам, устойчиво растет потребление газа в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке, тогда как в Европе спрос на газ до сих пор не достиг уровня 2019 года. Такой спад спроса на первичный энергоноситель президент связал со снижением промышленного производства в европейских странах.

Также Путин заявил об искусственной ломке энергетической архитектуры мира из-за стран Запада. Многие европейские страны под политическим давлением отказались от покупки российских энергоносителей, подчеркнул он.