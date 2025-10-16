Путин: в России в 2025 году добудут 510 млн тонн нефти

По итогам 2025 года объем нефтедобычи в России составит 510 млн тонн, то есть на 1% меньше по сравнению с предыдущим годом, передает ТАСС.

Это добровольное снижение данного показателя, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя».

Несмотря на нечестную конкуренцию, Россия продолжает оставаться одним из ключевых игроков на мировом нефтяном рынке. Страна обеспечивает приблизительно десятую часть глобальной добычи, отметил Путин.

Президент также акцентировал внимание на том, что сокращение нефтедобычи было согласовано в рамках договоренностей ОПЕК+.