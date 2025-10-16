Путин: в Сибири и на Дальнем Востоке появится атомная генерация

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что атомная генерация появится в Сибири и на Дальнем Востоке.

"Атомная генерация появится у нас и на Дальнем Востоке, и в Сибири. Отмечу, что ядерной энергетике отводится важная роль в снабжении потребителей. Роль, которая в перспективе должна кардинально возрасти", - сказал президент, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели.

В Сибири в настоящее время нет действующих атомных электростанций. Билибинская АЭС на Дальнем Востоке, по информации на сайте Росатома, в настоящее время находится на этапе подготовки к выводу из эксплуатации.