Банк России резко повысил официальные курсы доллара и евро

Банк России резко повысил официальные курсы американской и европейской валют, установленные на 18-20 октября. Данные об этом опубликованы на сайте регулятора.

Доллар укрепился на 1,9 рубля, до 80,98, а евро стал дороже на два с половиной рубля. Его стоимость достигла 94,58 рубля против 92,08 накануне.

Курсы Банка России в целом соответствуют динамике торгов на межбанковском российском рынке, где евро 17 октября поднимался в моменте выше 95 рублей. С точки зрения эксперта «БКС Экспресс» Дмитрия Бабина, ослаблению рубля может способствовать вероятное исчерпание временного избытка предложения иностранной валюты, обусловленного неравномерностью поступлений оплаты за российский экспорт на фоне санкций.

Ранее рост курса рубля связали с активной продажей валюты со стороны экспортеров, которые до этого активно накапливали валюту, ожидая ослабления геополитической напряженности и более быстрого снижения ключевой ставки.