Путин оценил качество энергобаланса в России

Президент России Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя» заявил, что энергобаланс России является одним из самых «зеленых» в мире. Его слова приводит Telegram-канал Кремля.

«Наш энергобаланс – один из самых зеленых в мире», — заявил он.

В ходе выступления глава государства объяснил, что в России необходимо сформировать энергетический суверенитет, начиная с добычи и переработки ресурсов до транспортировки готовой продукции.

В сентябре сообщалось, что специалисты Пермского Политеха разработали технологию, которая позволяет эффективнее очищать воздух от токсичных газов — аммиака и сероводорода.

В публикации говорится, что секрет заключался в применении ультразвука при создании углеродного поглотителя. Испытания показали: время защитного действия нового материала в полтора раза выше существующих аналогов, а себестоимость его производства снизилась на 20%.