В Еврокомиссии рассказали о планах на российские активы

Еврокомиссия (ЕК) намерена экспроприировать замороженные на Западе суверенные активы России до конца 2025 года. Об этом сообщил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, когда представлял в Брюсселе дорожную карту повышения безопасности ЕС к 2030 году, сообщает ТАСС.

«В дорожную карту включено очень важное обещание: «репарационный кредит» должен быть реализован до конца 2025 года», — отметил Кубилюс, подчеркнув, что эти деньги будут направлены на военные нужды Украины.

Формулировка «репарационный кредит» в этом случае используется Еврокомиссией для обозначения плана экспроприации суверенных активов России.

Еврокомиссар отметил, что в ближайшие годы планируется сделать Украину ключевым военным партнером Брюсселя, чтобы использовать украинские «инновационные решения» и ее «военный опыт».

По его словам, Евросоюз и Украина намерены строить европейский купол безопасности вместе.

Репарационный кредит Украине, который предложила Еврокомиссия, подразумевает экспроприацию порядка €185 млрд из €210 млрд, блокированных на площадке Euroclear в Бельгии.