Минэкономики ФРГ допустило возобновление сертификации "Северного потока - 2"

Министерство экономики Германии не исключило возобновления процесса сертификации газопровода "Северный поток - 2" в среднесрочной перспективе. Об этом сообщила германская экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) со ссылкой на ответ ведомства на ее запрос.

© Danish Defence

"В принципе, с точки зрения Минэкономики ФРГ, возобновление приостановленной процедуры [сертификации] не может быть исключено в среднесрочной перспективе, поскольку причины приостановки процедуры могут быть устранены заявителем [Nord Stream 2 AG]", - приводит DUH ответ министерства.

Решающим фактором для сертификации "Северного потока - 2" является оценка того, способствует ли трубопровод обеспечению безопасности поставок или ставит ее под угрозу. Deutsche Umwelthilfe подвергла резкой критике правительство Германии за сохранение возможности ввода в эксплуатацию "Северного потока - 2" в будущем.

"Вместо того, чтобы строить предположения о возможной сертификации, правительство ФРГ должно безвозвратно отозвать все еще действующее разрешение на эксплуатацию трубопровода", - утверждал руководитель DUH Саша Мюллер-Креннер.

"Северный поток - 2" был продолжением одноименного проекта и должен был увеличить поставки российского газа в Европу через Германию. Он был полностью проложен, но так и не запущен. Его сертификацию остановили при бывшем канцлере ФРГ Олафе Шольце 22 февраля 2022 года после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик. Действующий глава правительства ФРГ Фридрих Мерц утверждал, что сертификация газопровода "Северный поток - 2" не планируется.

27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших днем ранее "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. Генеральная прокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждения газопроводов.