Кремль отреагировал на заявление Трампа о том, что Индия якобы не будет закупать российскую нефть

В Москве дали понять, что не доверяют информации о том, что Индия больше не будет закупать российскую нефть. Кремль ориентируется на официальные заявления из Дели и Пекина, пояснил Дмитрий Песков.

Со своей стороны, МИД Индии на слова Трампа ответил неоднозначно: «Индия — крупный импортер нефти и газа, она стремится к обеспечению стабильных цен на энергоносители и надежных поставок и ориентируется на интересы своих потребителей. В то же время Индия стремится расширить закупки энергоносителей в США, и обсуждения продолжаются».

Однако ведомство не подтвердило, что Моди говорил с Трампом. При этом агентство Reuters сообщает, что некоторые индийские компании уже готовятся к сокращению закупок нефти из России.

Bloomberg пишет, что слова Трампа «застали врасплох» государственные НПЗ Индии. Трое из шести руководителей государственных НПЗ сообщили, что импорт российской нефти сократится в краткосрочной перспективе. В то же время все шестеро сказали, что правительство не информировало их о решении и теперь они ждут указаний.

Комментирует директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев:

Алексей Белогорьев директор по исследованиям Института энергетики и финансов «У индийских НПЗ сейчас нет никакой экономической причины сокращать импорт российской нефти. Это наиболее конкурентное предложение, цена на российскую наиболее низкая. Более того, за счет наличия такого дисконта, если, допустим, резко сократить или вообще прекратить импорт российской нефти, то потери будут связаны не только с тем, что утратится этот дисконт, но и с тем, что вырастет цена поставок других поставщиков. По сути, рынок один — это Китай, то есть быстро только туда можно перенаправить тот объем, который идет в Индию. У меня вызывает очень большие сомнения, что Китай готов принять существенную часть этих поставок. Почти два млн баррелей в сутки — это огромная величина. Может быть, он примет часть поставок, но далеко не все. Соответственно, если Индия полностью прекратит в течение нескольких месяцев импорт из России, то это приведет почти наверняка к общему снижению физических объемов российского экспорта, что ведет, конечно, к существенным потерям бюджета. Но оценить их сейчас очень сложно, потому что мы не знаем, сколько удастся заместить за счет других рынков, это чистой воды спекуляции пока. Кроме того, естественно, если Индия отказывается от российской нефти, российской компании придется применять еще чуть более высокие дисконты, чтобы сделать свою нефть конкурентоспособной для китайских НПЗ, может быть, попытаться выйти на какие-то еще рынки азиатских стран. Но если Индия откажется от российской нефти, в чем я совсем не уверен, это будет очень негативный сигнал для других импортеров, потому что если даже Индия, крупный геополитический экономический игрок, не может выдержать давления со стороны США, то что говорить про меньшие по размеру рынки, меньшие по размеру страны. Только Китай может тогда этому давлению противостоять».

Трамп не обошел своим вниманием и Китай, объявив об обещании индийского премьера как о большом прорыве, и сказал, что теперь Штаты собираются заставить и Китай сделать то же самое. МИД КНР заявил, что страна примет решительные ответные меры, если ее законные права и интересы пострадают. На заявлениях Трампа нефтяные котировки пошли вверх.

Вице-премьер России Новак выразил уверенность, что Индия продолжит закупать российскую нефть, несмотря на призывы США сократить ее импорт. По его словам, российская сторона продолжает взаимодействия с Индией: «Мы видим сигналы только в прессе сегодня о том, что заявляют наши партнеры, что никто им не может указывать, и они будут сами выбирать свой путь».