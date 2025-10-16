"Очень важная сумма": Дмитриев раскрыл заработок России в рамках ОПЕК+

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал о том, сколько Россия заработала в рамках ОПЕК+. Об этом сообщает РБК со ссылкой на «Россию 24».

По словам Дмитриева, сотрудничество с Саудовской Аравией в рамках ОПЕК+ позволило России заработать более 400 миллиардов евро. Он подчеркнул, что подобное сотрудничество в сфере энергетики это «действительно большие цифры».

«Сотрудничество с Саудовской Аравией в сфере ОПЕК позволило России получить в бюджет, по нашим оценкам, свыше 400 миллиардов евро за весь период сделки, это очень важная сумма, это более 40 триллионов рублей», — рассказал он.

