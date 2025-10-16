Рынок акций РФ отреагировал на новость о разговоре Путина и Трампа

Индекс Мосбиржи резко вырос на торгах 16 октября, достигнув на пике 2601,54 пункта. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные торгов.

По отношению к закрытию предыдущего торгового дня 16 октября индекс Мосбиржи подскочил на 2,21%. На пике он достиг отметки в 2601,54 пункта.

Предполагается, что котировки подскочили после сообщения о планах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа провести телефонный разговор 16 октября. Лидеры стран намерены обсудить конфликт на Украине. При этом известно, что на 17 октября у Трампа запланирована встреча с Владимиром Зеленским, где американский глава примет решение о «наступлении» ВСУ.