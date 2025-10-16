Рынок акций РФ подскочил на фоне новости о разговоре Путина и Трампа

Аксинья Кравченко

Индекс Мосбиржи резко вырос на торгах 16 октября, достигнув на пике 2601,54 пункта. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные торгов.

Рынок акций РФ отреагировал на новость о разговоре Путина и Трампа
© РИА Новости

По отношению к закрытию предыдущего торгового дня 16 октября индекс Мосбиржи подскочил на 2,21%. На пике он достиг отметки в 2601,54 пункта.

Рынок криптовалют частично восстановился после обвала, вызванного заявлениями Трампа

Предполагается, что котировки подскочили после сообщения о планах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа провести телефонный разговор 16 октября. Лидеры стран намерены обсудить конфликт на Украине. При этом известно, что на 17 октября у Трампа запланирована встреча с Владимиром Зеленским, где американский глава примет решение о «наступлении» ВСУ.