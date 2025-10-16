В правительстве России объяснили проблемы с бензином

Правительство России делает все возможное для сохранения стабильности на энергетическом рынке страны, в том числе в ситуации с топливом. Об этом в интервью «России 24» заявил вице-премьер Александр Новак, сообщают «Ведомости».

Он признал возникающие проблемы, но объяснил их трудностями с транспортом и логистикой.

«Они решаются в штабном режиме, обеспечиваются перенаправлением потоков, регулированием», — подчеркнул чиновник, сообщив, что после увеличения объемов производства и окончания туристического сезона рынок нашел баланс.

В Минэнерго неожиданно пообещали стабилизировать цены на топливо

Накануне министр энергетики Сергей Цивилев на совещании с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что плановые ремонты на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) отложены на более поздние сроки. Он уточнил, что решение входит в число мер по насыщению российского рынка нефтепродуктами.

Между тем глава Союза автосервисов России Юрий Валько рассказал, что на заправках в регионах стали разбавлять бензин. По его словам, АЗС идут на махинации с топливом ради удержания цен, потому что его оптовая стоимость взлетела, а при попытках продать его дороже можно столкнуться с претензиями антимонопольщиков.

Ранее в четверг, 16 октября, логистическими проблемами пропажу бензина с ряда заправок региона объяснили в министерстве промышленности и торговли Кемеровской области.