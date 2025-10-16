Антон Силуанов: Мировая экономика развивается по негативному сценарию

Мировая экономика развивается по негативному сценарию, а усиление геополитических противоречий тормозит деловую активность по всему миру. Об этом сказано в письменном заявлении министра финансов России Антона Силуанова (управляющего от Российской Федерации в МВФ) на 52-м Пленарном заседании Международного валютно-финансового комитета.

"В настоящее время среднесрочные прогнозы по темпам роста мировой экономики - самые низкие за последние десятилетия. Согласно октябрьским оценкам МВФ, рост мирового ВВП будет удерживаться на уровне чуть выше 3% (3,3% в 2024 году, 3,2-3,1% в 2025-2026 годах), что является историческим минимумом - средний темп прироста мирового ВВП за 2000-2019 годы составляет 3,8%", - напомнил Силуанов.

Геополитическая борьба дорого обходится всем странам, так как провоцирует проведение несбалансированной фискальной политики - огромного наращивания расходов и роста задолженности, подчеркнул министр.

"Нагрузка на государственные финансы большинства стран остается чрезмерно высокой, причем большинство экономик все еще не сформулировали стратегии бюджетной консолидации, что приводит к увеличению бюджетных рисков по всему миру. Более того, уровень мирового долга остается критично высоким. Расходы на его обслуживание уже вытесняют жизненно важные государственные траты", - обратил внимание Силуанов.

В этих условиях необходимо наличие надежных и последовательных среднесрочных стратегий бюджетной консолидации на основе фискальных правил, способных обеспечить предсказуемость и дисциплину в принятии бюджетных решений, порекомендовал глава Минфина РФ.