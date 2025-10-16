Украина нашла нового поставщика газа вместо России

Илья Родин

Вашингтон и Киев обсудили возможность экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из США «для удовлетворения энергетических потребностей Украины». Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Источник отметил, что украинские чиновники предложили американским компаниям возможность недорогого хранения СПГ в подземных хранилищах Украины «с целью стимулирования экспорта энергоносителей» из США в Европу.

Журналисты заметили, что очередной раунд переговоров по этой теме пройдет в пятницу, 17 октября, во время встречи Владимира Зеленского и Трампа.

В ходе этой встречи украинский лидер может предложить американскому коллеге использовать трубопроводную инфраструктуру Украины с целью экспорта в Словакию и Венгрию.

Ранее сообщалось, что правительство Украины предложило поделиться с американскими военными опытом в области производства беспилотников «в обмен на поставки американского оружия и энергоносителей».

