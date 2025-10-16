AP узнало о повышенном интересе Белого дома к законопроекту о санкциях против РФ

Белый дом в последнее время проявляет повышенный интерес к законопроекту об ужесточении санкций в отношении России, подготовленному в Сенате Конгресса США. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

По их данным, представители Белого дома в последние несколько недель проявляют "повышенный интерес к законопроекту".

"Представители администрации подробно изучают законопроект, предлагая уточнения и требуя внесения технических изменений", - пишет AP, отмечая, что в Конгрессе США это "интерпретируют как сигнал о более серьезном настрое [президента США Дональда] Трампа в отношении законопроекта".

Неназванный представитель администрации, слова которого приводит агентство, отметил, что законопроект должен "продвигать интересы президента во внешней политике" и предоставлять ему "полную гибкость" в вопросе принятия решений.

"Я думаю, что сейчас подходящее время. Нам нужно действовать", - приводит портал Punchbowl News слова лидера республиканского большинства в верхней палате законодательного органа Джона Тьюна (от штата Южная Дакота).

Отмечается, что в четверг Тьюн провел встречу с сенатором Линдси Грэмом (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов), который является одним из авторов законопроекта.

Законопроект, о котором идет речь, представила в начале апреля двухпартийная группа членов Сената. Основными авторами документа стали сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут). Инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. В предложении сенаторов были указаны импортные пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у РФ нефть, газ, уран и другие товары.

Сенатор Рэнд Пол (республиканец, от штата Кентукки) предупредил в авторской колонке, опубликованной ранее на портале Responsible Statecraft, что "страной, которой будет нанесен наибольший ущерб" в результате возможного одобрения этого законопроекта, оказались бы сами Соединенные Штаты - "как в экономическом, так и в стратегическом плане".