Мировые цены на говядину достигли максимума за 65 лет. Станет ли мясо роскошью для россиян?

Мировые цены на говядину стремительно растут. Только за последний год стоимость этого вида мяса поднялась почти на 10 процентов и — достигла максимальных с 1960 года 6,9 доллара за килограмм. Среди главных причин заметного удорожания говядины аналитики называют сокращение пастбищ в США, последствие затяжных засух в Бразилии и рост цен на молочную продукцию (конкурента мясной). Мировая динамика неизбежно отразится на цене говядины в России, утверждают эксперты. На фоне роста издержек местных фермеров аналитики прогнозируют удорожание говядины на 12-15 процентов к концу декабря. Если их прогноз сбудется, темпы роста цен на популярное мясо окажутся примерно вдвое выше ожидаемой Центробанком годовой инфляции (6-7 процентов). Говяжий кризис — в материале «Ленты.ру».

Цены на говядину в мире рекордно растут

Стоимость говядины в мире продолжает заметно расти. По итогам сентября цена килограмма этого мяса увеличилась на 0,6 процента в месячном выражении. В сравнении с тем же периодом 2024 года показатель вырос почти на 10 процентов. В результате к концу первого месяца осени килограмм говядины на глобальном рынке подорожал до абсолютного исторического максимума и достиг 6,9 доллара. Столь высоких значений не фиксировалось в мире с 1960 года — с начала ведения статистических наблюдений. Более ранних данных нет, утверждают аналитики Всемирного банка.

Заметному удорожанию говядины в мире способствует в том числе кризисная ситуация, сложившаяся в США. Глобальное потепление в значительной степени ударило по местным животноводческим хозяйствам. Осенью 2024 года большинство штатов столкнулись с затяжной засухой. Аномальная погода сохранялась в 48 субъектах США даже в конце октября, когда в большинстве регионов страны температура традиционно идет на спад.

От длительного отсутствия дождей пострадали 150 миллионов человек и 128,7 миллиона гектаров сельскохозяйственных посевов, отмечали в US Drought Monitor. Уровень воды в реках сильно упал, что в значительной степени затруднило судоходство. Американским фермерам пришлось искать альтернативные пути для перевозки грузов, что в итоге привело к росту логистических издержек. Осенью 2025 года засуха ударила по Техасу — главному штату в производстве говядины. Результатом кризиса в животноводческом секторе стало рекордное подорожание говядины и снижение производства, объяснил Уэсли Батиста, основатель одного из крупнейших в мире производителей мяса — компании JBS.

До $6,9 за килограмм поднялись мировые цены на говядину по итогам сентября

На этом фоне рентабельность бизнеса американских производителей говядины пошла на спад. По данным Министерства сельского хозяйства США, суммарное поголовье крупного рогатого скота в стране в 2024 году сократилось на один процент в сравнении с показателем 2023 года. По состоянию на 1 января 2025-го в стране насчитывалось в общей сложности 86,7 миллиона коров. Этот показатель оказался минимальным с 1951 года. В качестве главной причины сокращения поголовья в американском Минсельхозе назвали негативные последствия затяжных засух, фиксировавшихся в стране последние несколько лет. Из-за аномально жаркой погоды заметно росли площади земель, непригодных для выпаса коров.

Итогом кризиса стало превращение США из крупного экспортера говядины в ее импортера, отмечает Батиста из JBS: «США приходится импортировать все больше и больше говядины, поскольку местное производство не может удовлетворить растущий спрос».

Тенденцию подтверждают данные американского Минсельхоза. Только за первую половину 2025 года местные импортеры приобрели на 30 процентов больше говядины, чем за тот же период 2024-го. Поставки из Бразилии, считающейся одним из главных поставщиков мяса на американский рынок, за это время подскочили на 91 процент — до 181,4 тысячи тонн. Однако после того, как тарифы выросли с 10 до 50 процентов, экспорт говядины из латиноамериканской страны в США в августе просел на 18,5 процента. В результате стоимость фунта говяжьего фарша в американской рознице в августе выросла до рекордных 6,32 доллара, прибавив 13 процентов за год.

Скотоводческие хозяйства в Бразилии пострадали от затяжных засух

От аномально жаркой погоды в значительной степени пострадал еще один крупный глобальный поставщик — Бразилия. Затяжные засухи и резкое сокращение продолжительности осадков, вызванное климатическим феноменом Эль-Ниньо, ударили по животноводческим хозяйствам, расположенным на севере бассейна Амазонки, а также в центральных и юго-восточных штатах латиноамериканской страны. В числе наиболее пострадавших в 2024 году назывались штаты Мату-Гросу и Гояс, считающиеся лидерами по поголовью скота.

В 2025 году значительная часть территории страны продолжала испытывать недостаток осадков. Весной местные власти предприняли ряд мер, чтобы не допустить разрушительных последствий засухи в Амазонии и Пантанале. Численность пожарных в особо опасных регионах была увеличена, местных жителей поощряли за профилактическое выжигание растительности вблизи лесных массивов, автомобильных и железных дорог. «Данные указывают на то, что наступил еще один критический год, и заставляют нас быть в состоянии повышенной готовности», — предупреждал тогда национальный секретарь Бразилии по контролю за вырубкой лесов Андре Лима.

На 2,2-3,6 % сократилось поголовье крупного рогатого скота в Бразилии в 2024 году

Несмотря на меры предосторожности, выправить кризисную ситуацию с поголовьем в ключевых штатах не удалось. На фоне недостатка пищи поголовье крупного рогатого скота в Бразилии, по данным Национального института географии и статистики (IBGE), сократилось на 400 тысяч особей в 2024 году — с 238,6 миллиона до 238,2 миллиона голов. В штате Гояс показатель просел на 2,2 процента, до 23,2 миллиона голов (9,7 процента от общего поголовья), а в Мату-Гросу — на 3,6 процента, до 32,9 миллиона (13,8 процента). Единственным из трех бразильских штатов — лидеров в производстве говядины, где поголовье скота за это время увеличилось, стал Пара: там годовой прирост составил 2,1 процента. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать негативную динамику в целом по стране.

Цены на крупный рогатый скот на бразильском рынке в начале осени 2024 года упали до самого низкого среднегодового показателя за пять лет, что поставило под вопрос рентабельность мясного бизнеса, из-за чего ряд производителей предпочли не увеличивать поголовье на своих фермах, чтобы избежать дополнительных издержек. Вместо этого они стали наращивать объемы убоя. В прошлом сельскохозяйственном году показатель в стране достиг исторического максимума и составил 39,7 миллиона голов. В Национальном институте географии и статистики (IBGE) тогда указывали на заметное увеличение забоя молодых животных, особенно телок. Только за второй квартал 2025-го убой крупного рогатого скота вырос на 3,9 процента год к году и достиг примерно 10,5 миллиона голов. Забой телок за это время увеличился на 16 процентов. В кризисных условиях местным скотоводческим хозяйствам выгоднее наращивать число отправляемых на убой животных вместо увеличения их популяции, поясняют эксперты. На восстановление же поголовья уйдет продолжительное время.

Пошлины Трампа ударили по глобальной цепочке поставок говядины

Несмотря на ограниченность глобального предложения говядины, спрос на этот вида мяса останется устойчиво высоким, сходятся во мнении эксперты. Подобной динамике способствует ряд факторов, включая рост мирового населения, увеличение доходов в развивающихся странах, а также стабильный интерес со стороны Китая и США, являющихся главными потребителями, утверждают аналитики RaboResearch.

В 5 раз поднял пошлины на импорт бразильских товаров президент США Дональд Трамп

На фоне торговых войн, спровоцированных резким ужесточением таможенной политики США, структура глобальных поставок говядины продолжит меняться. Китайские импортеры, отмечается в докладе Global Beef Quarterly Q2 2025, уже начали приобретать мясо у других крупных поставщиков, включая Австралию, Новую Зеландию и страны Латинской Америки. Это может привести к перераспределению глобальных товарных потоков и усилению конкурентной борьбы между экспортерами. В наиболее выгодном положении при таком раскладе окажется Австралия — единственная из крупных стран-производителей, где в последние несколько лет наблюдается восстановление поголовья крупного рогатого скота после затяжного периода засух.

Диверсификацию географии поставок говядины из Латинской Америки подтверждают и данные Статистической службы Бразилии. После пятикратного повышения пошлин на импорт в США (с 10 до 50 процентов) местные экспортеры стали активно отгружать мясо крупного рогатого скота и субпродуктов из него на альтернативные рынки. Одним из востребованных направлений стала Россия, нарастившая в августе импорт бразильской говядины в 1,6 раза год к году. В денежном выражении показатель достиг максимальных с 2017 года 67,6 миллиона долларов. Больше было лишь восемь лет назад, когда поставки оценивались в 105,9 миллиона долларов.

Устойчивый рост экспорта из этой страны помог бы стабилизировать цены на внутрироссийском рынке, утверждают эксперты, однако возможности для этого у Бразилии сильно ограничены. Местные крупнейшие поставщики, отмечают эксперты, связаны контрактами с испытывающими нехватку мяса американскими переработчиками. Речь идет о таких гигантах отрасли, как JBS, Marfrig Global Foods и Minerva, получающих значительную часть импортной говядины из Бразилии. С учетом законтрактованных объемов и снижения поголовья крупного рогатого скота в латиноамериканской стране рассчитывать на долгосрочный рост поставок на альтернативные рынки сбыта не приходится. «США остаются ключевым потребителем говядины в мире», — констатирует Батиста из JBS.

В России производителям говядины приходится менять сферу или объединять бизнес

Снижение поголовья крупного рогатого скота в России фиксируется не первый год. Отрицательный тренд на внутреннем рынке прослеживается последние восемь лет. По итогам 2024 года поголовье коров, быков и одомашненных видов буйволов в стране сократилось на 4,9 процента. Восстановление поголовья в этом сегменте занимает гораздо больше времени. Если у свиней период от беременности до забоя составляет десять месяцев, то у бычков — 25 месяцев, отмечает глава агрохолдинга «Лазаревское» Кристина Романовская.

Все это, поясняет она, заставляет отечественных производителей говядины уходить в смежные сферы. Более привлекательными сегментами для них в итоге становится выпуск свинины или мяса птицы, поясняет профессор Антонина Шаркова, завкафедрой отраслевых рынков Финансового университета при правительстве России. Темпы роста розничных цен на последние два вида мяса — гораздо ниже, отмечает она. С января по июнь говядина без кости, по данным Росстата, подорожала на 16,9 процента год к году, а с костью — на 14,9 процента. Стоимость курятины за это время увеличилась всего на 2,6 процента, а бескостной свинины — на 5,5 процента.

На 14,9-16,9 % подорожала говядина в российских магазинах в первой половине 2025 года

Проблем мясному бизнесу добавляет в том числе резкий рост стоимости молочной продукции на глобальном рынке, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская. Только за январь 2025 года, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), цены в этой товарной категории увеличились на 20,4 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го.

Подобный расклад оказывается не в пользу производителей мяса, поясняет Рокотянская. Отраслевым фермерам, отмечает она, сейчас выгоднее перепрофилировать свой бизнес под выпуск молочной продукции или же объединить эти сегменты в один комплекс. Подобная стратегия, утверждают аналитики, позволяет наращивать прибыль, эффективнее использовать ресурсы (корма, землю), а также способствует улучшению здоровья стада. Расцвет такого подхода в наибольшей степени характерен для России. По словам главы Национального союза производителей говядины Романа Костюка, более 80 процентов говядины в стране производится от скота из молочных комплексов.

На 9,1-17,6 % выросли цены импортируемой в Россию говядины в 2025 году

Фактическое сращивание двух смежных отраслей позволяет производителям говядины компенсировать издержки из-за относительно невысокого спроса на говядину на внутреннем рынке, обусловленного в первую очередь резким удорожанием как российского, так и импортного мяса. Говядина, поставляемая из Бразилии в 2025 году, прибавила в цене 17,6 процента, из Парагвая — 12,7 процента, из Индии (мясо буйвола) — 9,1 процента, из Колумбии — 16,3 процента. Спрос же на молочную продукцию, ввиду ее большей социальной значимости, остается стабильно высоким даже несмотря на рекордное подорожание ряда категорий (например, сливочного масла) в 2024 году. «Продуктивность молочного стада растет — ощутимо возросли надои на одну корову. Столько скота, как раньше, для производства молока уже не требуется. А меньше скота — меньше говядины», — резюмировал глава Экспертно-аналитического центра агробизнеса компании «АБ-Центр» Алексей Плугов.

Всплеск потребления препаратов для похудения разгоняет спрос на говядину

Несмотря на ограниченное предложение, мировой спрос на говядину останется стабильно высоким, считает глава JBS Уэсли Батиста. Подобной динамике способствует в том числе растущее потребление препаратов для похудения с пептидными гормонами в составе (GLP-1), поясняет он. Речь идет о таких средствах, как Ozempic и Mounjaro. Пациентам, которым их прописывают, объясняет Батиста, рекомендуется употреблять большое количество белка, чтобы сохранить плотность мышц. Содержание белка в 100 граммах говядины может достигать 33 граммов, что делает этот вид мяса одним из незаменимых продуктов в повседневном рационе питания.

«Раньше врачи говорили, что не стоит есть слишком много яиц, не стоит есть слишком много белка. Теперь все наоборот», — отмечает Батиста. Рост спроса на белок подтверждают результаты опроса организации International Food Information Council. За несколько лет доля респондентов, старающихся есть больше белка, увеличилась с 59 до 71 процента в 2024 году. «Белок в целом стал глобальным трендом», — констатировал основатель JBS.

Россия не стала исключением из общемировой тенденции, утверждает преподаватель Института международных экономических связей Лариса Циканова. Последние несколько лет, поясняет она, на внутреннем рынке фиксируется взрывной рост спроса на рецептурные препараты для похудения. Пик спроса традиционно приходится на конец весны и начало осени. В это время россияне стараются привести себя в форму, а число последователей здорового образа жизни растет, объясняет эксперт. По данным аналитиков DSM Group, только за первую половину 2025 года реализация оземпика и его аналогов в России увеличилась в 4,5-4,6 раза в натуральном выражении, а в денежном достигла 12,5 миллиарда рублей. Устойчивому росту спроса, отмечают эксперты, способствует в том числе появление дженериков, что привело к снижению цен примерно на 8-10 процентов. Повышенный спрос на препараты для похудения будет фиксироваться на внутреннем рынке и в оставшуюся часть года, прогнозирует Циканова. По итогам 12 месяцев, считает она, продажи этой продукции в России вырастут на 200 процентов.

Темпы роста цен на говядину в России окажутся вдвое выше годовой инфляции

В сложившихся условиях ожидать скорого снижения цен на говядину в России не приходится, убеждены эксперты. В 2025 году этот вид мяса стал одним из лидеров по темпам удорожания среди всех видов мяса, представленных на внутреннем рынке, утверждал Алексей Плугов из «АБ-Центра». Подобная динамика фиксируется как в отпускных, так и в розничных ценах. Заметное удорожание говядины в России началось еще в прошлом году. С января по ноябрь 2024 года цены производителей подскочили на 22 процента — с 544 до 700 рублей. Достигнутый результат оказался максимальным как минимум за три года. Розничный прирост к тому времени составил в среднем 13 процентов.

На 12-15 % вырастут розничные цены на говядину в России до конца года

К июлю 2025 года, отмечал Плугов, оптовые цены на мясо в полутушах (за килограмм без учета НДС) прогнозирует Плугов, цены на этот вид мяса в российских магазинах вырастут в среднем еще на 12-15 процентов.

Схожего мнения придерживается профессор Шаркова из Финансового университета при Правительстве России. С учетом роста издержек производителей, подорожания кормов для крупного рогатого скота, снижения его поголовья и отсутствия возможностей для расширения бизнеса розничная цена килограмма говядины к концу года может подняться еще на 5-10 процентов, предполагает она. Если прогнозы экспертов сбудутся, темпы роста цен на говядину в стране окажутся примерно вдвое выше ожидаемой к концу декабря годовой инфляции (6-7 процентов, согласно сентябрьской оценке ЦБ).

Резкое удорожание говядины на внутреннем рынке вряд ли существенно повлияет на спрос, отметил в разговоре с «Лентой.ру» директор по аналитике исследовательской компании NTech Леонид Ардалионов. С учетом затяжного роста цен, пояснил он, этот вид мяса к настоящему времени уже стал в достаточной мере премиальным товаром в рознице. За это время сформировалась целевая потребительская аудитория. Кардинальное изменение ее вкусовых привычек возможно только в случае кратного подорожания говядины, чего пока не наблюдается, как и снижения ее ассортимента в магазинах, констатировал Ардалионов.