От Банка России начали ждать сохранения ключевой ставки

По итогам заседания совета директоров 24 октября Центробанк сохранит ключевую ставку на уровне 17 процентов из-за роста инфляционных ожиданий населения и самой инфляции, а также сохраняющегося дефицита кадров и повышения цен на бензин. К такому выводу пришли большинство аналитиков, опрошенных «Известиями».

Глава отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая напомнила, что в сентябре устойчивые компоненты инфляции остались выше целевых четырех процентов, а октябрь начался с серьезного ускорения недельного роста цен, более 0,2 процента в неделю. Поэтому, считает она, пауза выглядела бы оправданной.

Директор по макроэкономическому анализу банка «Дом.РФ» Жанна Смирнова добавила, что зарплаты россиян продолжают расти высокими темпами, потребление непродовольственных товаров в августе удвоилось, а услуг общественного питания выросло на 9,1 процента. Эти факторы в совокупности говорят о том, что спрос в экономике все еще высок.

В свою очередь, начальник отдела кредитного анализа и макроэкономики «РСХБ Управление активами» Павел Паевский напомнил, что инфляционные ожидания на уровне 12,6 процента следует оценивать как высокие. Для регулятора они служат значимым сигналом, что снижение ставки может разогнать спрос, а значит, потребует более жесткой и продолжительной денежно-кредитной политики в будущем.

Только трое из 20 аналитиков считают снижение ставки до 16 процентов базовым вариантом. Еще четверо допускают в качестве варианта, что ЦБ может пойти на смягчение.

По словам Смирновой, ставка может сохраниться на текущем уровне и до конца года, но многое будет зависеть от ситуации на рынке топлива, которое остается самым заметным фактором.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев предположил, что рост курса рубля в последние дни связан с тем, что рынок смирился с тем, что смягчения ожидать слишком рано.

На прошлой неделе глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала неопределенными перспективы движения ключевой ставки до конца года, хотя и допустила возможность снижения.