Турецкая лира обрушилась до минимума

Турецкая лира упала до рекордно низкого уровня. Об этом сообщает Bloomberg.

В пятницу лира подешевела на 0,2 процента, до 41,95 за доллар. С начала года она стала дешевле на 16 процентов, и курс продолжает падать уже 15 недель подряд.

«В обрушении лиры нет ничего удивительного — с 2023 года валюта в среднем почти через день достигала исторического минимума по отношению к доллару США. Для инвесторов важны две вещи: во-первых, достаточно ли у центрального банка резервов для упорядоченного обесценивания валюты; во-вторых, скорость этого обесценивания», — пояснил старший портфельный консультант East Capital Group Эмре Акчакмак,

Правительство называет проводимую политику «реальным укреплением» — и стремится к тому, чтобы потери лиры были ниже уровня потребительской инфляции. Несмотря на более высокую, чем ожидалось, инфляцию в сентябре, курс валюты продолжал медленно снижаться. Центральный банк «может снизить» темпы обесценивания лиры, чтобы помочь в борьбе с инфляцией, не прибегая к повышению реальных процентных ставок, допустили экономисты Morgan Stanley. Годовая инфляция в Турции ускорилась в сентябре впервые более чем за год.

На фоне задержания главного потенциального кандидата на будущих президентских выборах, мэра Стамбула Экрема Имамоглу, курс нацвалюты падал в моменте на 10 процентов, ниже 41 лиры за доллар. Стамбульская биржа дважды за сутки останавливала торги.