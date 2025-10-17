Стало известно о новом поручении Путина по трудноизвлекаемому газу в РФ

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ приступить к реализации проекта по разработке сложных для добычи трудноизвлекаемых запасов природного газа в оговоренные сроки.

Соответствующее заявление прозвучало в рамках пленарного заседания VIII международного форума «Российская энергетическая неделя» в Москве. По словам главы государства, подавляющая часть подобных резервов сосредоточена в Ямало-Ненецком автономном округе.

Российская Федерация располагает колоссальными запасами голубого топлива. Удается сохранять высокие показатели по добыче, однако требуется планомерно наращивать потенциал сырьевой базы, пополняя ее, в частности, за счет ввода в эксплуатацию месторождений со сложной геологией. В начале этого года мною было инициировано создание специализированной программы для ключевого газодобывающего региона, каковым является ЯНАО. Прошу ответственных лиц обеспечить исполнение обозначенных задач в установленные временные границы и перейти к практической фазе проекта, акцентировал внимание собравшихся президент РФ.

Ранее в рамках деловой программы форума губернатор Ямала Дмитрий Артюхов информировал, что регион под его руководством занял вторую строчку в стране по уровню нефтедобычи, в то время как освоение трудноизвлекаемых углеводородных резервов диктует необходимость в комплексных подходах и применении передовых технических решений. Согласно его данным, значительная часть ресурсов Ямало-Ненецкого округа относится к категории трудноизвлекаемых, для промышленной разработки которых в регионе уже функционируют специальные технологические полигоны.