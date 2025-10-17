Европа полноценно перешла к отбору газа из хранилищ

Европейские страны третий день подряд проводят нетто-отбор (уровень отбора превышает объем закачки) газа из подземных хранилищ (ПХГ), полноценно начав отопительный сезон, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Отбор газа из ПХГ стран ЕС 15 октября, по данным GIE, составил 170 млн куб. м. Закачка снизилась до 52 млн куб. м. Общий объем топлива в ПХГ является лишь девятым максимальным для октября за все время наблюдений - 91,5 млрд куб. м газа.

Прошлый сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 28 марта 2025 года, когда в них оставалось 33,57% запасов. Сейчас ПХГ Европы заполнены на 82,93% (на 8,55 процентного пункта ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет) против 95% годом ранее. Со старта отопительного сезона страны ЕС отобрали из хранилищ около 437 млн куб. м газа. Нетто-отбор составляет около 246 млн куб. м. При этом суммарный отбор газа из ПХГ на 3-й день с момента достижения максимума их заполнения оказывается на 26% выше среднего значения на этот день за предыдущие пять лет.

Согласно требованиям Еврокомиссии, страны ЕС должны обеспечивать заполнение своих хранилищ газом на 90% в период с 1 октября по 1 декабря каждого года. Кроме того, допускается 10-процентная гибкость в случае сложных условий заполнения ПХГ. Однако нетто-закачка в европейские хранилища к началу осенне-зимнего периода составила лишь 54,7 млрд куб. м из необходимых 61 млрд куб. м для выполнения нормы заполненности.

Ранее "Газпром" спрогнозировал ЕС проблемы с газоснабжением в морозы из-за незаполнения хранилищ. Кроме того, глава "Газпрома" Алексей Миллер рассказал, что долгосрочные прогнозы погоды говорят о скором приближении аномально холодной зимы в Европе и России, такие зимы случаются примерно раз в 20 лет.

Погода в Европе на текущей неделе оказывается чуть теплее, чем в предыдущую семидневку, но к выходным прогнозируется плавное охлаждение температур. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в сентябре в среднем составила 19%, в октябре - около 17%. Средняя цена закупки газа в Европе в сентябре текущего года составила около $393 за 1 тыс. куб. м, в октябре - порядка $388.

Импорт СПГ

Европа с начала летнего сезона в апреле рекордно импортировала СПГ, поставки которого в регион уже превысили 76 млрд куб. м, свидетельствуют подсчеты ТАСС.

Предыдущий рекорд импорта СПГ для периода апреля - сентября был установлен в 2023 году. Максимальные потоки СПГ с европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС для апреля - октября пока что также зафиксированы два года назад - 76,3 млрд куб. м. Данный показатель будет превзойден уже по итогам текущего месяца.

Импорт СПГ Европой в сентябре стал рекордным для этого месяца за все время наблюдений. Сейчас мощности регазификации загружены на 53% от максимума.