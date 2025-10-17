Экономист высказался о закупке Индией нефти в Гайане: на Россию не повлияет

Экономист Разуваев — о закупке Индией нефти в Гайане: на Россию не повлияет
России не стоит видеть серьёзную угрозу в сообщениях о том, что НПЗ Индии закупили партию нефти в Гайане, сказал в беседе с RT экономист Александр Разуваев.
«Даже отраслевые аналитики говорят, что у наших поставок очень большая маржинальность для переработки в Индии. Соответственно, отказываться от российской нефти и ссориться с Москвой никто не будет», — пояснил он.
Разуваев заметил, что на фоне недавнего разговора президентов России и США рынок вырос, в том числе акции нефтяных компаний.
«Это говорит о том, что фондовый рынок подобные новости игнорирует. Я не думаю, что как-то пострадает наш баланс, бюджет и прочее», — заверил он.
Ранее сообщалось, что два индийских нефтеперерабатывающих завода приобрели крупную партию нефти у американской компании Exxon Mobil в южноамериканской Гайане.