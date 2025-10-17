Назван главный проигравший в торговой войне США и Китая

Европа проигрывает в глобальной гонке с США и Китаем за редкоземельные металлы и может лишиться своего технологического суверенитета на фоне американо-китайской торговой войны, превратившись в «постоянного просителя». Об этом пишет газета Financial Times.

Ранее Пекин объявил об усилении экспортного контроля в отношении ряда редкоземельных металлов. Китай принял такое решение, несмотря на то, что является их основным поставщиком с долей на мировом рынке около 70%.

После чего президент Дональд Трамп заявил о том, что с 1 ноября или раньше США введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх текущего уровня. Он объяснил эту инициативу «агрессивной позицией» Пекина в сфере торговли. А глава Минфина США Скотт Бессент обвинил Китай в попытке нанести ущерб мировой экономике.

Китай является мировым лидером по переработке большинства полезных ископаемых, считающихся критически важными для промышленности Запада, включая оборонную. При этом попытки Брюсселя разработать стратегию по критическому сырью пока не приносят ощутимых результатов, а наращивание собственной добычи сталкивается с сопротивлением экологических активистов, отмечает газета.

В то время как Китай пользуется своей монополией на редкоземельные металлы, а Вашингтон имеет возможность производить высокотехнологичные чипы, Европа не успевает за конкурентами, что создает риски и в сфере обороны.

В частности, для создания использованных в ходе конфликта Ирана и Израиля 800 ракет необходимы были тонных редкоземельных металлов, попадающих теперь под экспортный контроль Китая. В ходе обмена ударами могло быть потрачено от 1,6 тонны до 16 тонн таких элементов.

Эксперты уверены, что если Брюссель не сумеет мобилизовать европейские страны, то Европа, сделавшая зеленый переход своим приоритетом, может навсегда остаться в зависимом положении от США и Китая.