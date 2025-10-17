Дефицит бюджета США сократился при Трампе

Дефицит бюджета США в завершившемся 30 сентября 2025-м финансовом году, большая часть которого пришлась на период президентства Дональда Трампа, сократился на 2,3 процента, до 1,775 триллиона долларов, что на 2,3 процента меньше, чем в предыдущем. Об этом со ссылкой на Минфин страны сообщает РИА Новости.

За отчетный период выросли и расходы, и доходы Соединенных Штатов, но траты все же увеличивались более медленными, чем поступления, темпами. Первый показатель поднялся на 4,01 процента, до 7,01 триллиона долларов, второй же — на 6,4 процента, до 5,235 триллиона.

При этом в сентябре за счет резкого (на 22,6 процента, до 345,7 миллиарда долларов) падения госрасходов профицит американского бюджета достиг почти 200 миллиардов, следует из материалов.

В Белом доме считают импортные тарифы, которые выросли с апреля текущего года, одним из инструментов борьбы с дефицитом. Так, в середине июля дополнительный доход от них уже оценивался в 47 миллиардов долларов. Позднее сам Трамп анонсировал, что США будут получать от пошлин более триллиона долларов в год, на фоне чего назвал страну самой богатой в мире.