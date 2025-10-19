Золотой запас России принес стране более $140 млрд благодаря подорожанию металла

За два года российские резервы выросли на $142 млрд благодаря росту цен на золото. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка.

© Газета.Ru

Несмотря на незначительное сокращение физического объема, стоимость золотого запаса страны увеличилась более чем вдвое — с $140,5 млрд на 1 октября 2023 года до $282,1 млрд на 1 октября 2025 года.

Причиной столь значительного прироста стали цены на металл, подскочившие с $1,8 тыс. до $4,3 тыс. за тройскую унцию. При этом физический запас золота в России уменьшился на 0,2 млн тройских унций, или около 6,2 тонны, и к сентябрю 2025 года составлял 74,8 млн тройских унций (2326,5 тонны).

На начало октября доля золота в резервах России достигла 39,5%. Для сравнения, валютная часть резервов за тот же период увеличилась всего на 0,6%, составив $431,1 млрд.

Банк России сообщал, что международные резервы России достигли рекордного уровня в $729,5 млрд, увеличившись на $7 млрд за неделю. Согласно отчету регулятора, рост показателя на 1% обусловлен главным образом положительной переоценкой. Неделей ранее объем резервов составлял $722,5 млрд.