Президент России Владимир Путин нанес удар по Западу, предложил Глобальному Югу отказаться от западной «технологической иглы». Об этом сообщает РИА Новости.

В июне 2025 года глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что российская экономика «находится под сильным давлением», а «Россия скатилась в экономику войны и приносит в жертву свои будущие перспективы». Заявление вызвало негодование даже у самых русофобских ресурсов, а американский Центр анализа европейской политики (CEPA) прямым текстом обвинил дер Ляйен во лжи.

«Доходы России от нефтегазового сектора не упали на 80 процентов; инфляция снижается, а не растет, и находится ниже десяти процентов. Стоимость импортируемых технологий не выросла в шесть раз, и Россию не свели к "экономике войны"», — заявили там, отметив, что если бы санкции работали, то ЕС не требовалось бы вводить новые пакеты.

После этого в британском журнале Energy Policy появилась публикация о том, что санкции и не могли сработать. Вместо этого было предложено ввести новые, направленные на технологии добычи. И казалось, что жизнь в ЕС снова стала налаживаться. Но лишь до вчерашнего дня.

Президент России Владимир Путин выступил на форуме «Российская энергетическая неделя». Там он обрисовал состояние и перспективы энергетического сектора страны — с ним все будет хорошо. Вместе с тем, Путин в очередной раз заглянул в будущее, затронув тему технологического шантажа со стороны Запада.

«Факт остается фактом: западные технологии и оборудование для топливно-энергетического комплекса могут в любой момент оказаться недоступными по геополитическим соображениям — недоступными не только для России, но и для любого другого поставщика энергоресурсов, которого кто-то на Западе посчитает неудобным конкурентом или просто несговорчивой страной», — сказал Путин.

Проблема действительно имеет место быть: по состоянию на 2021 год зависимость России от западных технологий и оборудования для энергетического сектора составляла от 52 до 80%, в зависимости от направления, а в рамках технологии управления траекторией скважины — на 100%. Впрочем, у других стран, ситуация не лучше.

По словам Путина, в такой обстановке нужно активно менять статус стран — производителей энергоресурсов от покупателя оборудования к его производителю. На национальном уровне нужно формировать полноценный энергетический суверенитет: от добычи и переработки до транспортировки готовой продукции.

Путин объяснил сокращение добычи нефти в России

Россия уже провела реверс-инжиниринг, а после создала оборудование лучше, надежнее и дешевле. И страна готова снять Ближний Восток с «технологической иглы», не пересадив его при этом на новую — работая совместно.

«Россия предлагает комплексное технологическое сотрудничество энергетических стран, которое не зависит от санкций и внешнего давления. Настоящее партнерство, в основе которого обмен знаниями, опытом, создание промышленных альянсов. Причем результатами такого партнерства должны пользоваться все, кто участвует в этой работе», — сказал Путин.

По сути, он предложил Глобальному Югу создать первый в истории альтернативный Западу энергетическо-технологический альянс. Сами революции не всегда бывают громкими, но можно гарантировать, что реакция Запада будет оглушительной.