В России ждут массового притока релокантов в 2026 году

В 2026 году ожидается рост числа возвращающихся в Россию релокантов, которые продолжали работать удаленно на российские компании после переезда в 2022–2023 годах, сообщил адвокат и эксперт Института экономики роста имени Столыпина Дмитрий Григориади.

© Вечерняя Москва

По его словам, ключевым фактором становятся новые налоговые правила: теперь НДФЛ будет удерживаться с зарплаты всех сотрудников независимо от статуса налогового резидента, что лишает релокантов прежних финансовых преимуществ при работе из-за рубежа.

Григориади отметил, что возвращение специалистов, в первую очередь из IT и финансовой сферы, частично компенсирует «утечку мозгов» и положительно влияет на экономику, увеличивая поступления в бюджет. Он добавил, что прежние трудности проживания за границей теперь усугубляются ужесточением налогового контроля, что делает возвращение для многих вынужденным.

Эксперт также пояснил, что Трудовой кодекс не запрещает работу из-за границы, однако новые финансовые условия заставляют работодателей настаивать на возвращении сотрудников. Среди плюсов возвращения он назвал стабильную работу, понятные финансы и отсутствие проблем с визами, а к минусам — рост налоговой нагрузки и утрату возможности интегрироваться в международное профессиональное сообщество, передает «Life.ru».

26 мая появилась информация о том, что тайский «Бангкок банк» стал массово блокировать счета релокантов и туристов, в том числе россиян.