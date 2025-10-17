Индия оказалась в сложном положении из-за громких слов Трампа

Нью-Дели оказался в сложной дипломатической ситуации после громкого заявления президента США Дональда Трампа о том, что Индия якобы обещала прекратить покупать российскую нефть. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Трамп сделал свое заявление в среду, 15 октября. По его словам, такое обещание ему дал индийский премьер Нарендра Моди. Реакция Индии была сдержанной. Представитель МИД страны Рандхир Джайсвал заявил, что ему неизвестно о какой-либо беседе между Моди и Трампом накануне. Вместе с тем он отметил, что Индия стремится диверсифицировать источники энергоресурсов, в том числе за счет импорта из Штатов, однако российскую нефть не упомянул.

Автор отмечает, что подобная тональность контрастирует с жесткой позицией Индии этим летом, когда Нью-Дели отказался сокращать закупки, несмотря на прямые угрозы Трампа. Аналитики считают, что сейчас Моди хочет добиться от Вашингтона снижения торговых пошлин, при этом не допустив сбоев в энергоснабжении страны.

Индия впервые закупила гайанскую нефть у ExxonMobil на фоне заявлений Трампа

Отметим, что отношения США и Индии обострились после того, как Трамп ввел пошлины в 50%. Кроме того, в стране повысили сборы за рабочие визы H-1B, которыми в основном пользуются индийские IT-специалисты. Индия, несмотря на давление, остается одним из крупнейших покупателей российской нефти, пользуясь значительными скидками. При этом сейчас США и Индия демонстрируют готовность к диалогу, а Трамп и Моди на прошлой неделе проводили переговоры, после которых последний заявлял о «хорошем прогрессе».