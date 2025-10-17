Исчезновение рабочих рук обеспокоило российский Минтруд

За последние пять лет потенциальная рабочая сила в России сократилась более чем вдвое. Об этом заявила первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина. Ее процитировало ТАСС.

Уровень занятости, по ее словам, зафиксирован в каждой возрастной группе, а на рынке труда стремительно усиливается напряженность. Поэтому, как полагает Баталина, борьба за кадры, за трудовые ресурсы окажется определяющим фактором эффективности производства.

«А вот вопрос о том, будет ли она такой же острой через 20 лет, зависит от того, родятся ли дети сегодня», — уточнила Баталина.

В начале октября вице-президент Национального объединения строителей Антон Мороз заявил, что в настоящее время строительной отрасли, являющейся одной из ключевых секторов российской экономики, не хватает больше 750 тысяч работников. На тот момент на российских стройках были суммарно заняты почти семь миллионов человек.

По словам профессора экономического факультета РУДН Екатерины Нежниковой, в настоящее время наибольшую потребность в работниках испытывают строительные и сельскохозяйственные предприятия.