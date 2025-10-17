МВФ оценил влияние санкций на российскую экономику

В среднесрочной перспективе санкции продолжат негативно влиять на рост российской экономики. Об этом заявил директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер. Его процитировало ТАСС.

Он напомнил, что МВФ понизил прогноз роста ВВП России на 2025 год ввиду снижения внутреннего и внешнего спроса. Однако к более устойчивому развитию страну должны вернуть жесткие макроэкономические меры.

Как подчеркнул Каммер, в Фонде ждут очень низких темпов роста экономики России.

До этого Международный валютный фонд спрогнозировал, что по итогам 2025 года уровень государственного долга России окажется минимальным среди всех стран «Большой двадцатки». К концу первого месяца зимы размер госдолга достигнет 23,1 процента от национального валового продукта. Среднее значение в G20 окажется на уровне в 78,7 процента ВВП.