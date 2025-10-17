Мишустин назначил Николая Бегчина на должность замминистра финансов РФ

Николай Бегчин назначен на должность заместителя министра финансов России
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Николая Бегчина заместителем министра финансов. Текст соответствующего документа опубликован на официальном портале правовой информации.
«Назначить Бегчина Николая Аркадьевича заместителем министра финансов Российской Федерации», — говорится в сообщении.
На портале указано, что Бегчин родился в 1986 году. В 2008 году окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по специальности «Финансы и кредит».
Он занимал должность директора департамента программно-целевого планирования и проектного управления в Минфине с 2019 года. До этого работал в департаменте бюджетной политики этого же ведомства.
Помимо государственной службы, Бегчин ведет преподавательскую деятельность. Он является доцентом кафедры общественных финансов на финансовом факультете Финансового университета.