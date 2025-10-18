Bloomberg: МВФ требует от Украины провести девальвацию гривны

Илья Родин

Международный валютный фонд (МВФ) в последние месяцы оказывает давление на Национальный банк Украины, требует девальвировать национальную валюту. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

МВФ потребовал от Украины девальвировать гривну
© ТАСС

Специалисты МВФ полагают, что контролируемая девальвация гривны поможет улучшить непростое финансовое положение республики за счет увеличения доходов бюджета, номинированных в местной валюте, пояснил автор статьи Виктор Вербяный.

По его данным, Киев получил большую часть из $ 15,6 млрд США по программе МВФ, согласованной в 2023 году, и сейчас стороны ведут переговоры о новом кредите, который может составить $ 8 млрд.

Будет ли девальвация рубля в октябре, рассказал эксперт

Источник заметил, в свою очередь, что бюджет Украины в значительной степени зависит от прямой международной помощи.

В свете этого, Нацбанк возражает против девальвации. Кроме того, регулятор не желает идти на этот шаг из-за рисков инфляции и общественного недовольства.

Ранее сообщалось, что глава МВФ Кристалина Георгиева планирует посетить Киев для обсуждения нового кредитного пакета для поддержки украинской экономики.