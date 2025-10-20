Трамп обещает давить на Индию «огромными» пошлинами: откажется ли страна от нефти из РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о намерении прекратить закупки российской нефти. Трамп предупредил, что Нью-Дели будет платить «огромные» пошлины в случае отказа, передает Reuters.

После введения санкций со стороны западных стран в 2022 году Индия заняла позицию ведущего покупателя российской нефти. В ответ на эти закупки США ввели пошлины на индийские товары, и половина из них связана с этой сделкой.

Индия сообщила, что не располагает информацией о предполагаемом разговоре между лидерами, однако основной задачей Нью-Дели остается защита интересов своих граждан. Представитель Белого дома заявил о снижении закупок индийской стороной российской нефти в два раза, однако индийские источники эту информацию опровергли.

Названы возможные последствия отказа Индии от российской нефти

В ноябре и декабре индийские нефтеперерабатывающие заводы уже оформили заказы на российскую нефть. По данным компании Kpler, в результате атак беспилотников на российские НПЗ и последующего увеличения экспорта, импорт российской нефти в Индию вырастет примерно на 20%, достигнув 1,9 млн баррелей в день.