Бельгия и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступают против идеи использования замороженных российских активов для выдачи Украине кредитов. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Как отмечает издание, основная часть замороженных средств находится в Бельгии и Брюссель опасается правовых последствий от использования активов. ЕЦБ же обеспокоен тем, что такой шаг может ударить по евро.

Газета отмечает, что, за исключением ФРГ, ключевые европейские страны имеют крупный долг и не могут передать Украине больше средств, чем того требует НАТО.

10 сентября председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК не намерена проводить конфискацию замороженных на Западе российских активов, однако использует их для выдачи кредитов Украине. Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против их экспроприации, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм будет только усиливаться в случае воровства Западом замороженных российских резервов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва обязательно ответит на кражу ее активов в Европе. Он подчеркивал, что Кремль намерен организовать юридическое преследование причастных к этой схеме.