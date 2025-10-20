МИД сделал заявление о поставках российской нефти в Индию

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко подтвердил, что экспорт российской нефти в Индию не прекращается, несмотря на заявления США о возможных пошлинах.

Поставки российской нефти в Индию продолжаются, передает ТАСС.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил: «Все продолжается», отвечая на вопрос о сохранении экспорта нефти в Индию на фоне угрозы введения «огромных» пошлин со стороны США.

Вопрос возник после слов президента США Дональда Трампа о возможных мерах давления на Индию, если страна не откажется от закупок российских энергоресурсов.

Трамп на встрече с Владимиром Зеленским сообщил, что Индия якобы намерена прекратить закупки нефти у России.

Москва считает официальные заявления Индии и Китая определяющими в вопросе закупок российской нефти, а не сообщения третьих стран или высказывания западных лидеров.

