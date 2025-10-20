В Европе анонсировали запрет российского урана

Еврокомиссия (ЕК) готовится запретить импорт урана из России. Начало работы над этим процессом анонсировала представитель организации Ана Кайза Итконен, ее цитирует РИА Новости.

Ранее Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от поставок российского газа и транзита топлива с 1 января 2026 года. При этом орган сохранил переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года.

После запрета газа ЕК намерена добиться соответствующих ограничений и для ядерной энергетики.

«Мы хотим включить часть по ядерному топливу, имеется в виду поэтапное прекращение импорта урана в ЕС (Евросоюз — прим. "Ленты.ру") полностью... Цепочки поставок в сфере ядерной энергетики имеют свои особенности и сложности, которые нам нужно будет обсудить, прежде чем вносить предложение. Но, несмотря на это, мы четко даем понять, что предложение будет. Я не имею информации о конкретных временных рамках», — пояснила на брифинге Еврокомиссии Итконен.

Сетовавший, что на закупки российского газа в ЕС по-прежнему приходится более 13 процентов их объема, еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен подчеркнул, что действие отказа не будет привязано к ситуации вокруг украинского конфликта и принимается навсегда.