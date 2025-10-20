Плата за геноцид: решение американского суда обвалило акции

Акции BNP Paribas продемонстрировали снижение на 10,6% после решения американского суда обязать банк выплатить более 20 миллионов долларов трем суданским беженцам за финансирование геноцида в Судане, несмотря на санкции США. Присяжные присудили компенсации троим из 23 тысяч истцов, представляющих наибольший интерес, сообщает агентство Bloomberg.

Банк заявил о намерении подать апелляцию, отвергая обвинения и считая вердикт неверным. Старший аналитик Эллиотт З. Штейн предсказывает возможное урегулирование на сумму до 10 миллиардов долларов. В 2024 году BNP Paribas предъявили коллективный иск бывшие граждане Судана, проживающие в США.

Решение суда также негативно сказалось на рейтингах Франции. S&P Global Ratings снизило рейтинг страны с AA- до A+. Акции Societe Generale и Credit Agricole также упали на 3,1% и 3,37% соответственно.

BNP Paribas — французский финансовый конгломерат, который предоставляет банковские и финансовые услуги. Штаб-квартира компании расположена в Париже.